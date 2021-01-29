سياسي: السعودية دفعت ملايين الدولارات لتعطيل تنفيذ حكم الاعدام

اكد المحلل السياسي عباس العرداوي، ان منظمات دولية برعاية سعودية وبمساعدة عدد من الجهات السياسية عملت على ادخال العراق بمعاهدات تعطل الاعدام بحق الارهابيين.

وقال العرداوي في تصريح صحفي ان “منظمات دولية عملت جاهدة على ادخال العراقي بمعاهدات واتفاقات دولية تمنع تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين وهذا الامر عملت عليه تلك المنظمات منذ تسنم جلال طالباني رئاسة الجمهورية”، لافتا الى ان “الكثير من الاعدامات متوقفة بسبب تلك المعاهدات ومنها تنفيذ حكم الاعدام بقادة حزب البعث المنحل”.

واضاف ان “تلك المنظمات عملت بمساعدة بعض الكتل السياسية لمنع تنفيذ الاعدام بالارهابيين وحزب البعث”، مبينا ان “الاعب السياسي هو من تسبب بتعطيل حكم الاعدام بحق الكثير من الارهابيين انما ساعد على دخول بعضهم للعملية السياسية ومنهم رافع العيساوي وطارق الهاشمي”.

وتابع ان “التدخل السعودي كان له دور في تعطيل حكم الاعدام من خلال سفيرها السابق ثامر السبهان الذي كان يدفع ملايين الدولارات لترفيه السجناء الموجودين كون اغلبهم سعوديين”، موضحا انه “لا توجد ارادة حقيقية لتنفيذ حكم الاعدام”.

وحملت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تعطيل حكم الاعدام بعدد كبير من الارهابيين.