النائب حامد الموسوي : : اميركا تحاول خلق وجود لها داخل المؤسسة العسكرية العراقية

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان الجانب الاميركي يحاول خلق وجود له داخل المؤسسة العسكرية العراقية، لافتا الى ان اميركا تحاول من خلال تواجدها في العراق اخضاع القادة العسكريين لاملاءات واشنطن.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “هناك اجندة سياسية وخارجية لابعاد الشخصيات الوطنية والامنية عن المراكز المهمة في البلد، فضلا عن ان الجانب الاميركي يحاول من خلال وجوده في العراق اخضاع القادة العسكريين لاملاءات واشنطن”.

واضاف ان “الجانب الاميركي يقف ضد كل شخصية لايكون ولائها الى سفارة واشنطن في بغداد ويحاول فرض سياسته على القيادات العسكرية العراقية، فضلا عن انها تحاول خلق وجود لها داخل المؤسسة العسكرية العراقية”.

واكد ان “هناك سؤالا سيوجه الى رئيس الوزراء بشأن التدخل الاميركي ومحاولة اخضاع القيادة العسكرية للسياسة الاميركية”، لافتا الى ان “الكثير من الخونة موجودين داخل العملية السياسية والشعب يجب ان يحاسبهم من خلال صندوق الانتخابات “