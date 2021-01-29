الحامديّ : موافقة “الكاظميّ” ببيع محطات البصرة الكهربائية ظلم قسري وممنهج ضد المحافظة

أبدت مقررة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، امتعاضها الشديد من قرار مجلس الوزراء الأخير وموافقة رئيس المجلس مصطفى الكاظميّ حول تمليك محطتي الرميلة وشط العرب الى احدى الشركات بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي.

وقالت الحامديّ في بيانٍ إن “موافقة الكاظمي الأخيرة على طلب شركة كار الكردية بالاستحواذ على محطتي الرميلة وشط البصرة، ما هي إلا ظلم قسري باتخاذ القرار واستجهال للبصريّين واستمرار لسياسة الاستخفاف بالبصرة”.

وأكدت، أن “رئيس الوزراء مدعو لإعادة النظر بالقرار والعمل على تدعيم ملف الكهرباء في المحافظة بدلاً من زجه بالتنازلات والإرضاخات لدواعي لا تنفع العراقيّين، كما يجب أن يعيد النظر بالحقوق الممنوحة للمحافظة من موازنة 2021 وهذا ما أكدنا عليه خلال لقائاتنا مع اللجنة المالية”.

الجدير بالذكر أن محطة توليد الرميلة الكهربائية شُيدت سنة 2018 في حقل الرميلة النفطي بطاقة انتاج 235 ألف كيلو واط يوميا و يذهب الفائض منها إلى الشبكة الوطنية والتي صنعتها شركة جنرال إلكتريك، فضلاً عن محطة شط العرب.