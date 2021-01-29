النزاهة تعلن احباط محاولتين لإدخال حاويات غير مصرح بهما في ميناء أم قصر

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، احباط محاولتين لإدخال حاويات تحتوي مواد لم يصرح بها في المعاملة الگمرگية، إضافة إلى عجلات غير مسموح بدخولها للعراق في ميناء أم قصر.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ، أن "فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى ميناء أم قصر تمكن من ضبط (5) حاويات تبين بعد الفحص أنها تحتوي على مواد غير مصرح بها في المعاملة الگمرگية من أجل للتهرب من الرسوم الگمرگية".

وأضافت أن "الفريق تمكن في عملية منفصلة من ضبط حاوية في ميناء أم قصر الشمالي"، مبينةً أنها تحتوي على (4) عجلات مختلفة كانت معدةً للتهريب؛ كونها دون الموديل المسموح بدخوله إلى العراق".

وتابعت انه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيـتين وعرضهما رفقة الأوليات على قـاضي محـكمة التحـقيق المختصة بالنظر في قـضايا النـزاهة في البـصـرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".