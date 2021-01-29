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الإعلام الأمني تعلن مقتل إرهابيين وتدمير عجلتهم في الانبار


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عجلة تابعة لهم، جنوب غربي قضاء الرطبة في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبجهود ميدانية مكثفة، قوة من الفوج الثاني في اللواء الخامس قوات شرطة حرس الحدود تتصدى لمجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم يرتدي حزام ناسف، حيث تمكنت قواتنا من قتلهم جميعاً وتفجير الإرهابي الانتحاري وتدمير عجلة الإرهابيين شمال مخفر مجنة جنوب غربي قضاء الرطبة".

وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن إصابة احد منتسبي الشرطة".

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الإعلام الأمني تعلن مقتل إرهابيين وتدمير عجلتهم في الانبار
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