الزراعة النيابية تكشف “فضائح” الوزارة: نجل الوزير يسيطر عليها والبعثيون يتجولون بحرية!

الحـــرامــــي وزيــــر الزراعـــة

كشف لجنة الزراعة والمياه النيابية، الخميس، عن فضائح مثيرة تخص وزارة الزراعة، وفيما اشارت إلى أن نجل الوزير يسيطر على الوزارة، أكدت أن ازلام النظام السابق يتجولون بحرية داخلها.

وقالت عضو اللجنة النائبة دلال الغراوي في حوار إن “نجل وزير الزراعة وهو ضابط في جهاز المخابرات (الذي يرأسه الكاظمي) واسمه ضرغام هو الذي يسيطر على وزارة الزراعة”.

وأضافت الغراوي، أن “ازلام النظام السابق باتوا يتجولون بحرية تامة في وزارة الزراعة”، مؤكدة أن “النفوذ البعثي عاد الى الوزارة اقوى من السابق”.

واتهمت الغراوي وهي مقررة كتلة السند النيابية وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بـ”وضع يده على بعض الأراضي الزراعية عندما كان يشغل منصب مدير الأراضي الزراعية قبل استيزاره”