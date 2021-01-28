النائب عن بدر حامد الموسوي: بعض الجهات تستعين بالعامل الخارجي لتصفية حساباتها داخليا

بين النائب عن كتلة بدر حامد الموسوي، ان بعض الجهات تستعين بالعامل الخارجي من اجل تصفية الحسابات الداخلية، لافتا الى ان العراق قد يتعرض الى مزيد من التدخلات بسبب عدم توحيد الصف الداخلي.

وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “ العراق يختلف عن كثير من الدول فيما يتعلق بالعامل السياسي الداخلي اتجاه المواقف الخارجية وهو مايتيح للاخرين التدخل في شؤونه”.

واضاف ان “العامل السياسي الداخلي يستعين بالخارج من اجل تصفية حساباته، وهو مازاد من تدخلات اميركا وغيرها بشؤون العراق وفرضت عقوبات ونفذت جرائم كما حدث باغتيال القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

وبين ان “مواجهة التدخل الخارجي تحتاج الى توحيد الجبهة الداخلية، وردع اي محاولة لتمزيق العراق واستغلال المشاكل التي تحدث بين مختلف اطرافه”.