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النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان


اتهم النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح امتيازات وحقوق اهالي الجنوب الى السلطات الحاكمة في كردستان، مبينا ان اغلب قراراته هي ضرب لابناء المحافظات الجنوبية.

وقال المياحي في تصريح صحفي ان “ابن الجنوب وخاصة ابناء البصرة لم يجنوا غير الغازات السامة من تصدير النفط والخيرات تذهب للشمال والتي ترفض حكومته تسليم اي واردات للحكومة المركزية”.

واضاف ان “اغلب المنتوجات الزراعية التي منعت لوفرة المنتج المحلي تضرر منها ابن الجنوب كون الحدود مفتوحه على مصراعيها بكردستان”، مشيرا الى ان “الحكومة تبرز عضلاتها وسطوتها على المنافذ الجنوبية فقط ولم تتدخل بمنافذ الشمال”.

وتابع ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بقراراته ضرب ابن الجنوب بكل الطرق  واضره كثيرا 

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التعليقات
زيد مغير
2021-01-28
ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن نعرف السيرة الذاتية لهذا المريض عقليا مع الشكر والتقدير
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