القبض على افراد عصابة لسرقة وتسليب الدراجات النارية في بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عصابة لسرقة وتسليب الدراجات النارية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن "عملية القاء القبض جاءت بعد جمع المعلومات الدقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص للبحث والتحري والتوصل الى ثلاثة أفراد من الجناة تم القبض عليهم للحد من هذه الجرائم".

وأضاف البيان انه "تم ضبط بحوزة المتهمين (دراجتين ناريتين مسروقتين، ومسدسين صوتيين محوررين، مع فيشة خاصة لتشغيل الدراجات المسروقة وأمبولة زجاجية لتعاطي المواد المخدرة)، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة وتسليب عدة دراجات نارية في مناطق مختلفة من جانب الرصافة، بالاشتراك مع متهمين آخرين ومازالت الجهود مستمرة للتوصل الى بقية المتهمين".