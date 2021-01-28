وزير الخارجيّة يستقبل سفير الجمهوريّة العربيّة السوريّة لدى العراق

استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين يوم الثلاثاء 2021/1/26، سفير الجمهوريّة العربيّة السوريّة السيِّد صطام جدعان الدندح في مبنى الوزارة ببغداد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائيّة وسُبُل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومناقشة مُجمَل الأوضاع الإقليميَّة، والدوليَّة، وجُهُود الحكومة العراقيّة في محاربة فلول عصابات داعش الإرهابيَّة.

وجرى التأكيد على ضرورة تضافر جُهُود دول العالم كافة لمُواجَهة خطر الإرهاب الذي يُهدِّد العالم كلـَّه.

من جانبه السفير السوري السيّد صطام نقل تعازي حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة إلى حكومة وشعب العراق إثر العمل الإرهابي المزدوج الذي وقع في بغداد يوم الخميس 2021/1/21.

وشكر السيد الوزير، سعادة السفير على تقديم تعازيه.