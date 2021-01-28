القبض على "ارهابي" في السليمانية

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في السليمانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد العناصر الإرهابية الهاربة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ان "تظافر الجهود الأمنية من خلال التنسيق المميز والكبير بين القوات الأمنية وقوات إقليم كردستان أثمر عن نتائج باهرة على المستوى الأمني، حيث تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في محافظة السليمانية".

واضاف البيان انه "مطلوب للقضاء وفق مذكرة قضائية (١/٤)إرهاب صادرة من محكمة تحقيق الحلة، وتم الاعتقال بناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل".