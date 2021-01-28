الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في الانبار

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تنفيذ قواتها عملية استباقية جنوب الثرثار بمحافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان، ان "اللواء السادس للحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذوا عملية استباقية جنوب الثرثار بمحافظة الانبار".

واضاف البيان ان "العملية انطلقت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول داعش الارهابي جنوب الثرثار ما اسفرت عن العثور على مضافة ل‍داعش ومواد لوجستية وقواعد اسلحة جنوب الثرثار".