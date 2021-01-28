ذي قار تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا

سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، ارتفاعاً واضحاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتواصل ارتفاعها لاكثر من ثلاث اسابيع، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.

وقال مصدر طبي ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 11 مصابين ب‍الفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة كانت 1689 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم ب‍الفيروس".

وتابع المصدر ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 24078 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23065 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.