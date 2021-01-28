القبض على مجموعة من المطلوبين والمخالفين في كربلاء

اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مجموعة من المطلوبين والمخالفين وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان "قسم السيطرات والطرق الخارجية يواصل بتأمين الحدود الادارية للمحافظة مع المحافظات الاخرى بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار ولفرض طوق امني حول المدينة باعتبارها الدرع الحصين للمدينة، حيث القت السيطرات الخارجية في محاور متعددة من المحافظة على عدد من المطلوبين والمخالفين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط مواد بحوزتهم".

واضاف البيان ان "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على (8) اشخاص مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عجلة نوع كيا كان سائقها يخفي لحوم تحت التبن وايضا القاء القبض على شخصين كان بحوزتهما مواد كحولية عدد (64) قنينة وايضا عجلة تحمل لوحات غير اصولية وكان حائزها يحمل مسدس صوتي كولمبي الصنع والقاء القبض على فتاة ضمن العمالة الاجنبية لاتحمل جواز سفر".

وتابع البيان انه "جاء ذلك اثناء التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات الوافدين إلى المحافظة في الحواسيب الأمنية وقوائم المطلوبين للقضاء نتيجة التغذية المستمرة وتحديث الحواسيب من قبل الاجهزة الاستخباراتية وباقي مفاصل وزارة الداخلية في كربلاء ومكافحة الأجرام وباقي الأقسام التحقيقية الأخرى بمعلومات أوامر القبض القضائية الصادرة بحقهم".