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الإعلام الأمني تعلن اعتقال "داعشي" في الفلوجة


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، اعتقال احد عناصر "داعش" في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان إن "عملية إلقاء القبض جاءت من خلال المتابعة المستمرة ضمن قواطع المسؤولية لملف المطلوبين والارهابيين واوامر القبض غير المنفذة والتأكيد على الممارسات الامنية ضمن السيطرات حيث تم القاء القبض على المتهم (م ا ح) في سيطرة مدخل قضاء الفلوجة الشرقي سيطرة الموظفين".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي كان يعمل بسلب ونهب دور الضباط والمنتسبين اثناء سيطرة عصابات داعش الارهابي على قضاء الفلوجة"، مشيراً إلى "تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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الإعلام الأمني تعلن اعتقال "داعشي" في الفلوجة
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