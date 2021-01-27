الأخبار

الفتح: موقف اتحاد القوى من اعدام الارهابيين دفاع قبيح عن داعش


وصف تحالف الفتح، الاربعاء، موقف اتحاد القوى من قرار اعدام الارهابيين بانه دفاع قبيح عن عصابات داعش الارهابية.

قال عضو التحالف حامد الموسوي في حديث صحفي ان “بيان اتحاد القوى الوطني يمثل طعنة للقضاء العراقي الذي اصدر الحكم بعدد من الارهابيين الذين عملوا على قتل المواطنين منذ سنوات طويلة”.

واضاف ان “الموقف والبيان الصادر عن اتحاد القوى يمثل دفاعا قبيحا عن عصابات داعش الارهابية والارهاب بشكل عام”،

مبينا ان “هذا الموقف غير صائب وعلى القضاء والجهات المسؤولة تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات”.

واصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، امس الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة، ردا على بيان سابق لاتحاد القوى العراقية بشان مطالبات بإعدام الارهابيين القابعين في السجون العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح: موقف اتحاد القوى من اعدام الارهابيين دفاع قبيح عن داعش
نائب يكشف المستور عن فساد شركات الهاتف النقال ويؤكد: سنستجوب رئيس الهيئة
النائب عن الفتح حامد الموسوي : الكاظمي اعد قائمة التغييرات الامنية قبل الانفجار وجميع قراراته سياسية
الكعبي يدعو لإبعاد الصراعات عن الموازنة
نائبة: سنطرح قضيتي رفع الدولار والاحتياطي خلال استجواب محافظ البنك المركزي
محلل سياسي : : الحكومة لديها فرصة لمفاتحة بايدن لسحب قواته من العراق
الفتح يكشف عن اتفاق نيابي جديد لتخفيض الموازنة الى 100 ترليون دينار
القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء في بغداد
النزاهة النيابية تخاطب الكاظمي بشأن اسباب سفر مدير مكتبه لمتابعة عقود التسليح مع اوكرانيا
جهاز الامن الوطني يُحبط مخططاً ارهابياً في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك