الفتح: موقف اتحاد القوى من اعدام الارهابيين دفاع قبيح عن داعش

وصف تحالف الفتح، الاربعاء، موقف اتحاد القوى من قرار اعدام الارهابيين بانه دفاع قبيح عن عصابات داعش الارهابية.

قال عضو التحالف حامد الموسوي في حديث صحفي ان “بيان اتحاد القوى الوطني يمثل طعنة للقضاء العراقي الذي اصدر الحكم بعدد من الارهابيين الذين عملوا على قتل المواطنين منذ سنوات طويلة”.

واضاف ان “الموقف والبيان الصادر عن اتحاد القوى يمثل دفاعا قبيحا عن عصابات داعش الارهابية والارهاب بشكل عام”،

مبينا ان “هذا الموقف غير صائب وعلى القضاء والجهات المسؤولة تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات”.

واصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، امس الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة، ردا على بيان سابق لاتحاد القوى العراقية بشان مطالبات بإعدام الارهابيين القابعين في السجون العراقية.