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نائب يكشف المستور عن فساد شركات الهاتف النقال ويؤكد: سنستجوب رئيس الهيئة


أكد عضو لجنة الاتصالات النيابية علاء الربيعي، إن رئيس هيئة الاعلام والاتصالات تهرب من الاستجواب وسنستمر في استجوابه غيابيا.

وقال الربيعي في حديث لقناة العهد: إن “هناك مخالفات وهدر للمال العام وديون مترتبة بذمة شركات الهاتف النقال، مبينا ان سوء الادارة ونفوذ بعض السياسيين ادى الى تدهور وضياع الواردات المالية”.

وأضاف، إنه “سيتم تحديد موعد اخر قريب لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وفي حال عدم حضوره سيستجوب غيابيا، لافتا الى ان قطاع الاتصالات يجب ان يصحح عن طريق ابعاد الفاسدين والمجيء بشخصية فنية متخصصة”.

وتابع، “لنا مواقف سابقة بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال ومواقف لجنة الاعلام والاتصالات كان رافضا لتجديد عقود شركات الهاتف النقال”.

وبين الربيعي، إن “هذه الشركات تلتف باساليب عديدة ومنها النفوذ السياسي، واصفا شركات الهاتف النقال بأنها ليست محل ثقة بان تعمل في العراق”.

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