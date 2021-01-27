النائب عن الفتح حامد الموسوي : الكاظمي اعد قائمة التغييرات الامنية قبل الانفجار وجميع قراراته سياسية

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاربعاء، ان قرارات رئيس الوزراء الكاظمي بتغيير القادة الامنيين معدة قبل تفجير الطيران والانفجار ذريعة، مبينة ان كل قرارات الاخير سياسية بحته وليست اصلاحية.

وقال الموسوي ان “الحديث عن تغيير القيادات الامنية نتيجة انفجار ساحة الطيران وتقصيرهم وهم وافتراء والكل يعلم بالامر”.

واضاف ان “قائمة التغييرات التي اجراها الكاظمي معدة قبل الانفجار وحادثة الانفجار كانت الذريعة التي اعتمدها لتنفيذ الامر”، مشيرا الى ان “المغيرين ليس لهد علاقة بالتفجير والتغييرات كان يجب ان تشمل المخابرات”.

واوضح الموسوي ان “قرارات الكاظمي وبعلم الجميع سياسية بحتة ولم يصدر عنه اي قرار اصلاحي منذ تسنمه المنصب”