نائبة: سنطرح قضيتي رفع الدولار والاحتياطي خلال استجواب محافظ البنك المركزي

كشفت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت، الاربعاء، عن عزم البرلمان طرح قضيتي رفع سعر الصرف واسباب الرفع و الخزين المالي للعراق لدى البنك المركزي .

وقالت جودت في تصريح صحفي ان “مجلس النواب سيشرع في استجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف اليوم ولا توجد اي بوادر لتاجيل الجلسة”.

واضافت ان “الاسئلة التي سيطرحها البرلمان هي رئيسية اولها رفع سعر الصرف واسبابه والخزين المالي للعراق لدى البنك المركزي وتسديد ديون العراق الخارجية ومدى الاستفادة من القروض الخارجية”.

اوضحت جودت ان “جميع الاستجوابات من الناحية القانونية تخضع لقناعة الشخص المستجوب الا ان السياسية والقوى المختلفة ترفض اقالة او تحمي اي شخص تكون مستفيدة منه”