محلل سياسي : : الحكومة لديها فرصة لمفاتحة بايدن لسحب قواته من العراق

بين المحلل السياسي حازم الباوي، ان الحكومة امام فرصة لمفاتحة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن بشأن سحب قواته من العراق.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “الفرصة قد تكون مؤاتية للغاية امام الحكومة العراقية لاستغلال المرونة التي يجب ان يتحلى بها الرئيس الامريكي الجديد والذي تعهد بمراجعة وتغيير نهج سياسة سلفه السابق (ترامب) الخارجية، سيما في الشرق الاوسط والدفع باتجاه تطبيق قانون مجلس النواب العراقي القاضي بجلاء جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية”.

واضاف ان “الحكومة ينبغي ان تستثمر الفرصة لتنفيذ قرار البرلمان، وتوفير الامن للبلاد، وتسليم الملف الامني بالكامل للقوات العراقية وكذلك السيطرة على الاجواء”.

وشدد الباوي على ضرورة تفعيل الجوانب الاقتصادية فيما يسمى باتفاقية الاطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وعدم اقتصارها على الجانب العسكري المثير للجدل فقط”.