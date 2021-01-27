الفتح يكشف عن اتفاق نيابي جديد لتخفيض الموازنة الى 100 ترليون دينار

اعلن تحالف الفتح، الاربعاء، عن اتفاق جديد بين الكتل السياسية واللجنة المالية لتخفيض موازنة2021 الى 100 ترليون دينار ، مبينا ان الموازنة لم تحمل في طياتها اي مراعاة للمواطن.

وقال النائب عن الفتح احمد الكناني في حديث صحفي ان “الموازنة بلغت اكثر من 161 ترليون دينار وهناك اتفاقات عديدة جرت على تخفيضها من بينها 30 ترليون دينار وغيرها من الآراء والاطروحات التي تطرح خلال المناقشات”.

واضاف ان “الاتفاق الاخير المبدئي الذي جرى بين الكتل السياسية واللجنة المالية هو تخفيضها من 161 الى 100 ترليون دينار وضغط النفقات الى ابعد الحدود والغاء العديد من الفقرات لمنع اي عجز فيها”.

واوضح ان “موازنة 2021 لم تراعي اي ضرف للمواطن والمتضرر الوحيد منها هو المواطن وشريحة الفقراء”، مشيرا الى ان “حصة الاقليم هي المشكلة الحالية التي تواجه البرلمان خلال المفاوضات الحالية”