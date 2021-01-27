القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء في بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز مكافحة الإجرام في بغداد تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم متنوعة خلال ممارساتها الأمنية في ال٢٤ ساعة الماضية".

وبينت المديرية أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الغزالية نفذت أمرا للقبض بحق متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب الى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وتم تسليمه الى جهة الطلب".

واضافت ان "مكتب مكافحة إجرام الاتجار بالبشر في جانب الكرخ تمكن من القبض على متهم وفق أحكام المادة ٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

واوضحت انه "تم القبض على متهمين أثنين بجرائم قتل ضمن مكتب مكافحة إجرام النهروان وباب الشيخ وفق المادة ٤٠٦ ق.ع".

وتابعت انه "تم القبض على متهم بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ في مكتب مكافحة إجرام التاجي"، مردفة ان "مفارز المديرية نفذت أمرا للقبض على متهم بجريمة سرقة عجلة وفق المادة ٤٤٢ ق.ع والقبض على ثمانية متهمين آخرين لقيامهم بسرقة وحيازة دراجات نارية ودراجات تك تك ضمن الممارسات اليومية".