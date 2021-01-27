النزاهة النيابية تخاطب الكاظمي بشأن اسباب سفر مدير مكتبه لمتابعة عقود التسليح مع اوكرانيا

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن توجيه سؤال الى رئيس الوزراء عن اسباب سفر مدير مكتبه الى اوكرانيا التي لدينا معها عقود تسليح لوزارة الدفاع، مبينا ان سفره تخبط واضح وليس من شانه متابعة عقود التسليح وليس من تخصصه.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “ العراق لديه عقود تسليح لوزارة الدفاع مع اوكرانيا ومتابعة تلك العقود منوطة بوزير الدفاع او رئيس اركان الجيش او القائد العام للقوات المسلحة”.

واضاف ان “معلومات صلت عن سفر مدير مكتب الكاظمي الى اوكرانيا لمتابعة تلك العقود وهناك الكثير من التساؤلات هل سفره جاء بتكليف رسمي من الكاظمي”.

واوضح ان “النزاهة النيابية ارسلت بكتاب رسمي الى رئيس الوزراء لمعرفة اذا كان سفره بتكليف رسمي وما علاقة مدير المكتب بعقود التسليح التي من اختصاص وزارة الدفاع واسباب التخبط في تلك القرارات”، مبينا ان “اللجنة بانتظار الرد”