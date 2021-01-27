جهاز الامن الوطني يُحبط مخططاً ارهابياً في كركوك

اعلن جهاز الامن الوطني، عن احباط مخطط ارهابي لاستهداف محافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان ان "مفارز جهاز الامن الوطني باشرت بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش اطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الاسلحة والمتفجرات بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم إستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة".

واوضح ان "العملية اسفرت عن اعتقال اثنين من الارهابيين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب (يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الامنية في المحافظة ) حيث تم تدوين إفاداتهم اصوليا واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".