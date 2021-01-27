لجنة نيابية: فشل حكومة الكاظمي بإدارة الملف المالي واضح وجلي

اكد رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، الأربعاء، أن الحكومة العراقية “فشلت” في إدارة الملف المالي والنقدي ، مشيرا إلى أن هناك فشل واضح وجلي للحكومة الحالية فيما يتعلق بالملف المالي .

وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “فشل الحكومة الحالية واضح وجلي ولن يحل بالترقيع”، مبينا أن “الحكومة ليس بمقدورها معالجة الملف المالي والنقدي”.

وأضاف أن “البرنامج الوزاري لحكومة الكاظمي لن يتعدى 5. 17 % لغاية الان”، مؤكدا أن”اعتماد الحكومة على سياسية القروض يؤكد مدى تخبطها الواضح والصريح في انقاذ الملف المالي والنقدي “،

وكان عضو مجلس النواب المستقل عباس يابر العطافي أكد في تصريح سابق، أن حكومة الكاظمي فشلت في رسم السياسة المالية للدولة.