محافظ نينوى يبرئ الموصل من انتحاريي الطيران ويتحدث عن “انتحاريين سعوديين”

نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، تصريحات رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا بشأن هوية انتحارييي ساحة الطيران، فيما أكد وجود انتحارييين من السعودية.

وقال الجبوري في حوار متلفز إن “ما تحدث به رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما هما من الموصل غير دقيق”.

ولفت الجبوري الى تضارب الانباء بخصوص هوية الانتحاريين، مشيرا إلى أنه يجري الحديث عن انتحارييين من السعودية وباكستان.

من جانب آخر أكد الجبوري، أنه “لا توجد حواضن للارهاب في محافظة نينوى”، مؤكدا أن “الامن يصنعه المواطن لا الاجهزة الأمنية”.