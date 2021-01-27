ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في ذي قار

سجَلت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً واضحاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتواصل ارتفاعها لليوم العشرين، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.

وقال مصدر طبي ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 15 مصابين بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة كانت 2066 فحصا لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس". وتابع ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 24061 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23054 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.