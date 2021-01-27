المرور العامة توجه دعوة لأصحاب الدراجات النارية

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، توجيه دعوة لأصحاب الدرجات النارية الى تسجيل درجاتهم.

وذكرت المديرية في بيان ، أن "مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين وجه دعوة لأصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمع التسجيل في الحسينية لتسجيل دراجاتهم وبدون حجز إلكتروني".

وكانت مديرية المرور قد اعلنت يوم امس، حجز 2000 دراجة مخالفة في بغداد خلال يومين.