شرطة ذي قار تلقي القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان ، انه "من خلال متابعة المشتبه بهم والمتاجرين بالمواد المخدرة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز شعبة مخدرات الناصرية من القبض على المتهم ( ك.ح.ص ) تولد 2003 وضبط 995 قرص مخدر نوع كبتاجون و 16 غرام من مادة الكريستال المخدرة اثناء عملية البيع والشراء".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".