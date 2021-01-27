الاعلام الامني: تدمير 10 أوكار و3 عجلات في صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تدمير 10 أوكار و3 عجلات بعملية أمنية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ان "قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها من خلال الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين اللواء التاسع واللواء 22 واللواء 88 عمليات محور شرق دجلة حشد شعبي شرعت بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير منطقة العيث لغرض فرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان ان "القوات تمكنت من تدمير 10 أوكار و3 عجلات وعبوة مسيطر عليها". وتابع ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا خلال هذا الواجب على اثنين من الآليات دون تضحيات".