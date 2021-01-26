الحشد الشعبي يعلن اعتقال مروجين للمخدرات في الفلوجة

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من مروجي الحبوب المخدرة في قضاء الفلوجة في الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان إن "العملية جاءت بعد المتابعة والتحري التي قامت بها المفرزة الامنية التابعة للواء الثاني وجمع المعلومات الاستخبارية، حيث تم القاء القبض على المتهم (ص. م. ح) المروج والبائع لهذه الحبوب المخدرة وعلى المتهم (ا. م. س) الذي كان يروم شراء كمية من تلك الحبوب".

وأشار البيان إلى إنه "تم ضبط جميع المواد مع المتهمين مع العجلة التي كانوا يستقلونها وتسليمهم الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء".