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قيادي كردي يؤكد رواية محافظ كركوك: المخدرات تدخل عبر حدود الإقليم


أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الثلاثاء، أنه لاتوجد سيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم، بسبب الانفلات الموجود داخل تلك المنافذ مايسمح بدخول جميع الأشياء المنوعة ومن بينها المخدرات.

وقال محمد في تصريح صحفي إنه “من المفترض أن تكون المنافذ الحدود مراقبة، ولكن بحكم السيطرة الحزبية والعائلية، فأن يضطرون لإدخال جميع الأشياء الممنوعة من أجل الحصول على الأموال”.

وأضاف أن “المخدرات تدخل عبر حدود الإقليم من دول مختلفة، وقد زاد انتشارها في الإقليم وأصبح الشباب يعانون منها بشكل كبير، وهنالك إحصائيات مخيفة، وبالتأكيد فأن من يقوم بإدخالها هم جماعات متنفذة داخل السلطة وأحزابها الحاكمة، ومنها يقومون بإرسالها لمحافظات العراق المختلفة”.

وأشار محمد إلى أنه “توجد منافذ حدودية في السليمانية وأربيل لاتعلم بها الحكومة الاتحادية، وهي منافذ عائلية وتخضع لسيطرات عشائر وقيادات حزبية، ويتم عبرها إدخال جميع الأشياء الممنوعة والمحظورة”.

وكان محافظ كركوك راكان الجبوري قد أكد في حوار صحفي أن، كردستان تحولت إلى ممرا لتهريب المخدرات إلى محافظات الجنوب

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