نائب: عصابات مرتبطة بداعش تهرب المخدرات من كردستان الى الجنوب

طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , الأجهزة الأمنية بملاحقة عصابات تهريب المخدرات من إقليم كردستان الى المحافظات الوسطى والجنوبية, مشيرا الى ان هذه العصابات تعمل لصالح الدواعش لغرض التمويل المالي لها .

وقال جابر في تصريح صحفي, ان ” عصابات داعش عملت ومازالت تعمل للحصول على تمويل لعملياتها الاجرامية من خلال المتاجرة بالمخدرات وحتى في مجال تهريب النفط عندما كانت تسيطر على محافظات عدة ” .

وأضاف انه “بعد القضاء عليها عسكريا بقيت لها حواضن تختفي في جبال حمرين وفي الصحراء ولم يعد بإمكانها الحصول على الأموال ولذلك عملت على تجنيد عصابات خارجة عن القانون لتهريب ومتاجرة المخدرات وفي الآونة الأخيرة اتخذت من إقليم كردستان وكركوك ممرا لتهرب المخدرات الى المحافظات الوسطى”.

وكان محافظ كركوك راكان الجبوري أكد في وقت سابق، أن اقليم كردستان تحول الى ممر لتهريب المخدرات الى المحافظات الجنوبية، فيما أشار إلى ان تواجد داعش في مناطق تماس البيشمركة.