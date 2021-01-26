القضاء: الحبس ستة أشهر لمدانين بتهديد أطباء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ، الثلاثاء،حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر لمدانين اثنين بجريمة تهديد أطباء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نضير عدم التعرض لحياتهم.

وذكر اعلام القضاء الاعلى في بيان أن “المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة ،فضلاً عن تهديد طبيب اخصائي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهم وابتزازهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم”.

وأضاف البيان أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لاحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي”.