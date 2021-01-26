محافظ كركوك : كردستان تحولت الى سوق للسيارات المسروقة

كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، عن تحول إقليم كردستان العراق الى سوق للسيارات المسروقة، مشيرا الى أن محافظته تعاني من سرقات للسيارات التي تصدر للمحافظات الشمالية.

وقال الجبوري في حوار صحفي إن “محافظة كركوك تعاني من سرقات للسيارات التي يتم تهريبها بعد ذلك الى المحافظات الشمالية”، مبينا أن “90% من سارقي السيارات يأتون من محافظات ومناطق إقليم كردستان”.

وأضاف الجبوري، أن “هناك سوقا للسيارات المسروقة في أقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “تعاون السلطات في الإقليم ضعيف بهذا الخصوص”.

من جانب آخر أوضح المحافظ أن “مناطق في كركوك عانت التمييز الخدمي لسنوات”، مشيرا الى أن “أحياء في كركوك شهدت خدمات مضاعفة على حساب مناطق أخرى”.