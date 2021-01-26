صحة كربلاء تتوقع ارتفاع اصابات كورونا وتتخذ اجراءات للحد من زيادتها

عزت دائرة صحة كربلاء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة الى موجة البرد وعدم الالتزام من قبل المواطنين.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي في حديث صحفي ان “المحافظة شهدت ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الماضية بسبب موجة البرد التي تزداد فيها الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تهاون المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية وعدم ارتداء الكمامة”.

وأضاف أن “ارتفاع الاصابات متوقع بالنسبة للجهات الصحية بسبب التغيرات المناخية، وهناك حملات نظمتها دائرة الصحة للتحري عن فيروس كورونا وزيادة عدد المساحات، وحملات توعية للمواطنين”.

واشار الى ان “الدائرة أغلقت عددا من المدارس والكليات بعد ظهور إصابات فيها”.

يذكر ان كربلاء سجلت يوم اول أمس الاحد ٩٩ اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بعد أن كانت تسجل ١٠الى ٢٠ اصابة في الايام الماضية.