عاجل : رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
الأخبار

محافظ كركوك: كردستان أصبحت ممرا لتهريب المخدرات إلى الجنوب


كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، عن تحول إقليم كردستان العراق الى ممر لتهريب المخدرات الى المحافظات الجنوبية، فيما أشار إلى ان تواجد “ داعش” في مناطق تماس البيشمركة.

وقال الجبوري في حوار صحفي إن “تهريب المخدرات من بعض الدول التي تعتبر مصدرا للمخدرات الى إقليم كردستان يتم بسهولة”، مبينا أن “تهريب المخدرات يتم بعد ذلك من إقليم كردستان الى المحافظات الجنوبية”.

وأضاف الجبوري، أن “اغلب المحافظات العراقية اصبحت تعاني من قضية تهريب المخدرات”.

من جانب آخر بين الجبوري أنه “ما زال هناك خلايا نائمة لداعش ومجاميع متخفية في كركوك”، لافتا إلى أن “ داعش تتواجد في مناطق التماس مع البيشمركة”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادي كردي يؤكد رواية محافظ كركوك: المخدرات تدخل عبر حدود الإقليم
نائب: عصابات مرتبطة بداعش تهرب المخدرات من كردستان الى الجنوب
القضاء: الحبس ستة أشهر لمدانين بتهديد أطباء
النزاهة تضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة
محافظ كركوك : كردستان تحولت الى سوق للسيارات المسروقة
الدفاع تصدر توضيحا بشأن الطلاب المقبولين بالدورة ١١١
صحة كربلاء تتوقع ارتفاع اصابات كورونا وتتخذ اجراءات للحد من زيادتها
محافظ كركوك: كردستان أصبحت ممرا لتهريب المخدرات إلى الجنوب
نائب: الكاظمي ومستشاروه لم ينجحوا بتوفير المستلزمات الانتخابية للمفوضية
وكيل وزارة الهجرة : مخيم الهول أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك