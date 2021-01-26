نائب: الكاظمي ومستشاروه لم ينجحوا بتوفير المستلزمات الانتخابية للمفوضية

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاريه لم ينجحوا بتوفير المستلزمات الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات.

وقال كريم في تصريح صحفي، ان “الحكومة هي من تتحمل مسؤولية اجراء الانتخابات وليست المفوضية ، وتحميل المفوضية مسؤولية ذلك امر غير قانوني”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم توفر المستلزمات الانتخابية الكافية للمفوضية لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة”.

واضاف ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاريه لم ينجحوا بتوفير المستلزمات الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات ولم يقدموا النصح الايجابي لاجراء الانتخابات”، مبينا ان “هنالك اكثر من 4 ملايين بطاقة لم تحدث حتى الان”.

وكشف تحالف الفتح ، الخميس الماضي ، عن محاولة خارجية للتدخل بالانتخابات النيابية المبكرة.