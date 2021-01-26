وزير الداخلية يلتقي بوزيرة الانتاج الحربي الباكستاني

التقى وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي"، اليوم الثلاثاء، بوزيرة الانتاج الحربي الباكستاني السيدة "زبيدة جلال خان"

وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيفته وبحث معها جملة من المواضيع في مقدمتها التدريب والدراسات( كلية الاركان) لقوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وقيادة حرس الحدود.

كما جرت مناقشة أهمية الإستفادة من التقنيات الخاصة بمراقبة الحدود والتقنيات المعلوماتية والجريمة الالكترونية

وتخلل اللقاء أيضاً الأتفاق على عقد اجتماع فني مشترك بين الطرفين، لإكمال الإجراءات اللازمة بشأن التنسيق والتعاون في المواضيع التي تم مناقشتها.

من جانبها اشادت وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني بجهود القوات الأمنية العراقية وما حققته من إنجازات أمنية خاصة في مقارعة عصابات داعش الإرهابية.