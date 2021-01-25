نائب سابق يكشف عن "عمليات فساد كبيرة" في الموصل ويتهم شخصية متنفذة

اتهم النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، الاثنين، جهات وشخصيات متنفذة، لم يسِمها، بـ"استغلال" أراضٍ حكومية مميزة في مدينة الموصل وتحويلها إلى ملكية خاصة،

فيما أشار إلى أن "مئات الأراضي يتجاوز سعر الواحدة منها 200 مليون دولار، بيعت إلى شخص واحد بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين دينار وبالتقسيط المريح".

وقال العبد ربه في حديث صحفي إن "هناك استنزافا للأراضي السكنية والزراعية التابعة لبلدية الموصل، وخاصة تلك القريبة من نهر دجلة، حيث تعمد شخصيات متنفذة إلى شرائها وتحويل ملكيتها في الطابو".

وأضاف، أن "مئات الأراضي المميزة تم بيعها لشخصية واحدة بمبلغ لايتجاوز 4 مليون دينار والتقسيط المريح، في حين أن سعر الأرض الواحدة يتجاوز 200 مليون دولار".

وتابع النائب السابق، "لم تعد هنالك مساحات من الأرضي المميزة في الموصل وتم التجاوز على المخطط العمراني للمدينة كما أن هناك عمليات فساد في هذا الملف"، داعياً وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إلى متابعة ذلك "باعتبار أن الموضوع يتبع لها حصراً".

يشار إلى أن العديد من العقارات العائدة للدولة فضلاً عن أملاك خاصة جرى الاستحواذ عليها من قبل أحزاب وجهات سياسية وشخصيات متنفذة بعد 2003، وفق تقارير عدة وتصريحات مسؤولين ونواب.