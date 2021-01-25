إعدام 3 مدانين بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي

أعلنت وزارة العدل، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "السلطات المعنية نفذت اليوم حكم الإعدام بحق 3 مدانين بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي".

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أعلنت، السبت الماضي، المصادقة على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم في قضايا "ارهابية وجنائية"، قبل أن يوضح إسماعيل الحديدي مستشار رئيس الجمهورية لاحقاً إن هذا العدد "يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات السابقة لرئاسة الجمهورية والحالية".

وجاء ذلك بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد الخميس الماضي وأودى بحياة 32 شخصاً مدنياً وإصابة أكثر من 100، وقد تبنى تنظيم داعش الارهابي المسؤولية عنه.