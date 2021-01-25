النائب محمد السوداني : 1.5 تريليون دينار عراقي.. حجم ديون شركات الهاتف النقال

كشف النائب محمد السوادني، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، حجم الديون المترتبة للدولة العراقية على شركات الاتصالات في العراق، فيما اتهم هيئة الإعلام والاتصالات بـ"التواطؤ" معها

وقال السوداني خلال مشاركته في برنامج "بتوقيت العاصمة" الذي تبثه قناة العهد الفضائية وتابعه موقع IQ NEWS، إن" شركات الهاتف لم تسدد ضريبة الدخل خلال الفترة 2005-2019، وان المسيرة المتعثرة لشركات الاتصالات بدأت منذ 2007".

وأضاف، أن "ديون شركات الاتصالات بلغت 1.5 تريليون دينار، وقد بلغت ديون الضرائب المترتبة على شركة زين 360 مليار دينار،"، متهماً "هيئة الإعلام والاتصالات بالتواطؤ مع شركات الهاتف النقال وتعمد هدر المال العام، إضافة إلى تهرب رئيسها (علي الخويلدي) من الاستجواب البرلماني".

وتابع، أن "شركات الاتصالات تمثل واجهات سياسية وبعضها يمتلك نفوذا على السلطة، وهذه الشركات متفقة على الخدمة المتردية المقدمة للعراقيين، كما ان خدمة الإنترنت المقدمة للعراقيين من الجيل الثاني وليست 3G"، مضيفاً أن هيأة الإعلام "ورطت" مجلس الوزراء بإقحامه في قضية شركات النقال".

وأشار إلى أن "نائب المدعي العام طلب رد الدعوى المقامة ضد شركات الاتصالات"، مبيناً "لم أتعرض لضغوط سياسية إزاء مقاضاة شركات الاتصالات".

وعد السوداني "وجود مجلس أمناء هيأة الإعلام غير قانوني"، موضحاً أن "استجواب الخويلدي يتعلق بتجديد التراخيص وأداء هيئة الإعلام، وهناك مخاوف برلمانية من تهربه من الاستجواب".