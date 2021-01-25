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الاستخبارات تقبض على أحد الارهابيين في هيت بالانبار


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على أحد الارهابيين في هيت بالانبار

وقالت المديرية في بيان انه "تاكيدا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٢٧ من القاء القبض على أحد الارهابيين في ناحية كبيسة بقضاء هيت الانبار".

واضاف البيان له "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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