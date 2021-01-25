النائب فالح الخزعلي : لاتوجد جدية لدى الاقليم في حل المشاكل العالقة مع بغداد

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فالح الخزعلي ، الاثنين ، أن الإقليم لا يرغب في حل المشاكل العالقة مع بغداد ، مشيرا إلى موازنة 2021 يجب أن تكون منصفة.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي إنه “لا توجد جدية لدى الاقليم في حل المشاكل العالقة مع بغداد ومنها تصدير النفط والغاز والمنافذ والايرادات السيادية”.

وأضاف أن “موازنة 2021 يجب أن تكون منصفة وعادلة باضافة مواد قانونية ملزمة للتنفيذ بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم”،

مبينا أن “إقليم كردستان لا يلتزم بالمعايير التي وضعتها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية”.

ودعا الخزعلي الى “وضع فقرات في الموازنة من شأنها انصاف الجنوب عموما والبصرة خصوصا في الموازنة الحالية”.

وكان عضو برلمان اقليم كردستان عبد الستار مجيد أكد، امس الاحد، أن حكومة الإقليم تلقت رسالة من أعضاء اللجنة المالية بصعوبة التصويت على حصة الاقليم في الموازنة بسبب عدم وجود جدية من قبل حكومة الاقليم بتسليم عائدات المنافذ والنفط المصدر للحكومة الاتحادية.