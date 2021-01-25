ما يسمى بتحالف القوى العراقية يعترض على اعدام الارهابيين ويشكك بنزاهة القضاء

بكل صلافة ووضاعة وخسة ودناءة اعلن ما يسمى بتحالف القوى والمتالف من القوى السنية عن اعتراضه وتحفظه على اعدام الارهابيين ممن صدرت بحقهم احكام الاعدام وشكك بنزاهة القضاء

وقال التحالف في بيان له اننا نشد على يد القائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لاصلاح الاجهزة الاستخبارية والمعلوماتية وتجديد دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الارهابية مع تصاعد وتيرة نشاطاتهم وتهديدهم لكيان الدولة وتحديهم لاجهزتها الامنية ، ومارافقها من ردات فعل غير مدروسة وتصاعد الدعوات الى انزال عقوبة الاعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم احكام الاعدام ، مع تحفظنا على العديد من هذه الاحكام لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني".