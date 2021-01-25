النائب عامر الفايز : ثلاثة وزراء لديهم استجوابات يمتنعون من الحضور في البرلمان

كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، عن وجود استجوابات لوزراء المالية والتجارة والنفط واستضافة لرئيس الوزراء ولم يحضر اي منهم الى البرلمان، فيما عد اصابة رئيس هيئة الاعلام بالكورونا تهرب من الاقالة.

وقال الفايز ان “رئيس مجلس الوزراء قبل منحه الثقة تعهد بالمجيئ للبرلمان كل شهر مرة واحدة للتفاهم حول الاعمال الحكومية”.

واضاف ان “رئيس الوزراء لم يأت ولا مرة منذ تسلمه المنصب والعدوى انتقلت للوزراء الذين هم الاخرين لم يأتوا”، مشيرا الى ان “هناك استجوابات بحق وزراء التجارة والمالية والنفط واستضافة للكاظمي ولم يصل اي منهم لمبنى مجلس النواب”.

واعتبر الفايز عدم مجيئ رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الى الاستجواب تحت ذريعة اصابته بفيروس كورونا بانها تهرب من الاقالة لثبوت ادانته بالأسئلة المعدة لاستجوابه”