اعتقال 18 مطلوبا بحملة أمنية في الانبار

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاثنين، انطلاق حملة أمنية واسعة لدعم امن واستقرار المناطق المحررة في المحافظة.

وقال كسار في تصريح صحفي إن “قيادة شرطة الانبار اطلقت حملة امنية واسعة النطاق استهدفت عموم مدن الانبار، ضمن الخطة الامنية لتعقب المطلوبين للقوات الامنية وفق المادة 4/ ارهاب “.

واضاف ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 18مطلوبا بينهم عدد من خلايا داعش ومطلوبين بارزين بتهم اجرامية مختلفة ويصنفون من العناصر الخطرة اجراميا”.

وأوضح، أن “الحملة الامنية شاركت فيها تشكيلات قيادة شرطة الانبار من مديرية مكافحة الاجرام وامرية افواج الطوارئ ومراكز الشرطة المحلية في عموم مدن الانبار وقوات سوات وقواطع النجدة”.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار اتخذت اجراءات امنية غير مسبوقة على خلفية تفجيرات بغداد الاجرامية.