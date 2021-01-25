النائب عن الفتح عبد الامير التعيبان : : المجاملات السياسية وراء تعطيل تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين

ارجع النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان، الاثنين، تعطيل تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين الى المجاملات السياسية.

وقال التعيبان في تصريح صحفي ان “القضاء العراقي اصدر حكم الاعدام بحق عدد كبير من الارهابيين ويجب ان يتم الالتزام بالحكم”، لافتا الى ان “الحكومة ملزمة بتنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين كون القضاء اصدر سابقا حكمه بهم”.

واضاف ان “المجاملات السياسية للدول التي ينتمي لها الارهابيين هي وراء تعطيل تنفيذ حكم الاعدام”، مبينا ان “تنفيذ حكم الاعدام يجب ان يكون بعيدا عن المجلامات كون تلك المجاميع قتلت مئات العراقيين بدم بارد”.

وحذر النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، امس الاحد، من هروب الارهابيين من السجون بسبب تأخير حكم الاعدام فيهم.