العامري من ذي قار: دماء الشهداء حفظت العراق وسيادته

أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، إن دماء الشهداء حفظت العراق وسيادته.

وقال العامري خلال زيارته مجالس عزاء شهداء شمال تكريت "دمائكم حفظت العراق وسيادته وهذه الدماء لن تذهب سدا ولها ثمن غالي". وأضاف العامري "سنواصل الطريق حتى اخر قطرة دم فينا".

وتوجه صباح اليوم، زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إلى مركز مدينة الناصرية في محافظة ذي قار لزيارة مجالس عزاء ضحايا الحشد الشعبي الأخير في صلاح الدين.

وشن تنظيم داعش الارهابي قبل يومين هجوما على قرية نائية في صلاح الدين، أودى بحياة نحو 11 مقاتلاً من الحشد بينهم آمر فوج كما تمكن الابطال من قتل اكثر من 18 ارهابيا