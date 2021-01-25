تلويح برلماني بإقالة وزيري الكهرباء والنفط

وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاحد، بإستضافة وزيري الكهرباء و النفط، فيما لوح بإقالتهما.

وقال مكتب الكعبي في بيان، إن "الاستضافة تأتي للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير، والحديث عن المعالجات والإجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضخ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط".

وطالب الكعبي، بحسب البيان، بـ"حضور الوزيرين امام لجنتي النفط والطاقة والخدمات والإعمار النيابيتين باجتماع عاجل مشترك"، لافتا الى انه "في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب سوف نمضي بالاجراءات الخاصة بإستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهم فوراً".